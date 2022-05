Amber Heard, la sorella Whitney in aula: «Quando Johnny Depp beveva si arrabbiava molto e la picchiava» (Di sabato 21 maggio 2022) Si aggiunge un nuovo tassello all'intricata vicenda di Johnny Depp e Amber Heard, portata a processo dall'attore con l'accusa di diffamazione. Tra i testimoni ascoltati finora spicca... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) Si aggiunge un nuovo tassello all'intricata vicenda di, portata a processo dall'attore con l'accusa di diffamazione. Tra i testimoni ascoltati finora spicca...

