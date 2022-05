VIDEO Palermo-Virtus Entella, verso il match del Barbera: Baldini in conferenza... (Di venerdì 20 maggio 2022) La conferenza stampa intergrale del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia del retour match contro la Virtus Entella in programma sabato 21 maggio alle 21.00 allo Stadio "Renzo Barbera" Leggi su mediagol (Di venerdì 20 maggio 2022) Lastampa intergrale del tecnico del, Silvio, alla vigilia del retourcontro lain programma sabato 21 maggio alle 21.00 allo Stadio "Renzo

Advertising

Radio1Rai : ?? #23maggio A 30 anni dalla #StragediCapaci Radio1 trasferisce i suoi programmi a #Palermo. 10 ore di diretta dai l… - Radio1Rai : ?? #23maggio A 30 anni dalla #StragediCapaci, Radio1 si trasferisce a #Palermo con i suoi programmi. Appuntamento co… - Radio1Rai : ?? Il #23maggio, a 30 anni dalla #stragediCapaci, #Radio1 si trasferisce a Palermo. In diretta dai luoghi simbolo de… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Palermo-Virtus Entella, verso il match del Barbera: Baldini in conferenza... - Mediagol : VIDEO Palermo-Virtus Entella, verso il match del Barbera: Baldini in conferenza... -