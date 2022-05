Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 16:30 (Di venerdì 20 maggio 2022) Viabilità DEL 20 MAGGIO 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA SALARIA E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, MA PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO-DIRAMAZIONE Roma SUD SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E A24 SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI, IN USCITA OGGI DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO ALLE 17 SCATTA LA FASCIA DI GARANZIA CHE ANDRA’ AVANTI SINO ALLE 20.00 POI L’AGITAZIONE RIPRENDERA’ SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA CAPITALE COINVOLTE LE RETI DI ATAC, TPL, LE FERROVIE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022)DEL 20 MAGGIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA SALARIA E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE, MA PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO-DIRAMAZIONESUD SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E A24 SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOGLIATTI, IN USCITA OGGI DISAGI NEL TRASPORTO PUBBLICO ALLE 17 SCATTA LA FASCIA DI GARANZIA CHE ANDRA’ AVANTI SINO ALLE 20.00 POI L’AGITAZIONE RIPRENDERA’ SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLA CAPITALE COINVOLTE LE RETI DI ATAC, TPL, LE FERROVIE ...

Advertising

osvaldoluci : @GiorgiaMeloni la viabilità di roma passa in secondo piano? Si faccia un giretto dalle parti della Tiburtina. Ma si prenda un calmante - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico critico in via Salaria (Priscilla-Castel Giubileo) - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Cassia tra Via di Grottarossa e Ospedale S.Pietro Fatebenefratelli - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso Via Casilina tra Via di Tor Pignattara / Via di Acqua Bullicante e Viale Palmiro Togliatti - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico critico in via Salaria tra Tangenziale Est e Castel Giubileo Gra -

Entierro de la sardina: programma e modifiche alla viabilità Ecco le modifiche alla circolazione: domani, sabato 21 maggio, dalle 10.30 sarà vietata la circolazione veicolare nelle seguenti strade: viale IV Novembre, piazza Corvetto, via Roma, piazza De ... Viabilità Roma Regione Lazio del 20 - 05 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2022 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SEMPRE IN ENTRATA A ROMA SI STA IN FILA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA IL ... RomaDailyNews Ecco le modifiche alla circolazione: domani, sabato 21 maggio, dalle 10.30 sarà vietata la circolazione veicolare nelle seguenti strade: viale IV Novembre, piazza Corvetto, via, piazza De ...DEL 20 MAGGIO 2022 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SEMPRE IN ENTRATA ASI STA IN FILA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA IL ... Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews