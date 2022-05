Una coppia di italiani è stata rapita in Mali con il loro bambino: “Prelevati da uomini armati” (Di venerdì 20 maggio 2022) Una coppia italiana, un togolese e il loro bambino, sarebbero stati rapiti ieri sera a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nel sud del Mali. Lo riferisce il sito Africa express. Il gruppo appartiene ai Testimoni di Geova: secondo Tv2000 sarebbero dei “missionari”. L’agenzia France-Presse, citando fonti locali, spiega: “Sono stati Prelevati da uomini armati”. Il ministero degli Esteri italiano ha confermato la notizia ed ha già attivato l’Unità di crisi. Il sequestro è avvenuto in una regione, situata a est di Bamako, ad alta concentrazioni di jihadisti. coppia italiana rapita in #Mali (Africa Express) https://t.co/gCddfGGrQb pic.twitter.com/xL7XBzvcJc — askanews (@askanews ita) May 20, 2022 (articolo in ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Unaitaliana, un togolese e il, sarebbero stati rapiti ieri sera a Sinzina, nel distretto di Koutiala, nel sud del. Lo riferisce il sito Africa express. Il gruppo appartiene ai Testimoni di Geova: secondo Tv2000 sarebbero dei “missionari”. L’agenzia France-Presse, citando fonti locali, spiega: “Sono statida”. Il ministero degli Esteri italiano ha confermato la notizia ed ha già attivato l’Unità di crisi. Il sequestro è avvenuto in una regione, situata a est di Bamako, ad alta concentrazioni di jihadisti.italianain #(Africa Express) https://t.co/gCddfGGrQb pic.twitter.com/xL7XBzvcJc — askanews (@askanews ita) May 20, 2022 (articolo in ...

Advertising

BiancoAzzurro_ : RT @_riverflow_: Tanto se la nomina allora sfrutta la coppia e vuole fare gli articoletti, se non la nomina non la ama, se dice cose da inn… - ElBondaz : C'è qualcuno che un po di tempo fa deve aver diffuso a Milano il virus della 'vacanza di coppia a Parigi'. Oh da al… - imalexiareds : mi sono rotta il cazzo di voi che per parlare del “vero trono classico” spammate foto di giulia de lellis e andrea… - accounttempora1 : RT @OnceUponATeddy: Raga io non vorrei darvi un dolore ma è una fiction lux, non tornano insieme prima dell'ultima puntata. Risolvono i tee… - marco_disaro : RT @Radio1Rai: ??#Mali 3 italiani - una coppia e il loro bambino - e un cittadino del Togo sono stati sequestrati da 'uomini armati'. Il gru… -