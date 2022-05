Ucraina: Zelensky è l'uomo più influente dell'anno secondo i lettori del Time (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky è l'uomo più influente dell'anno secondo i lettori del Time. Nel sondaggio 'Time100 del 2022, il presidente ucraino ha ottenuto oltre 3,3 milioni di voti espressi, il 5 per cento del totale delle preferenze. Al secondo posto c'è Elon Musk, Ceo di Tesla e SpaceX, con il 3,5% dei voti, che era arrivato primo nell'edizione 2021. Al terzo posto, il primo ministro britannico Boris Johnson, che ha ottenuto il 3,4% delle preferenze. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Volodymyrè l'piùdel. Nel sondaggio '100 del 2022, il presidente ucraino ha ottenuto oltre 3,3 milioni di voti espressi, il 5 per cento del totalee preferenze. Alposto c'è Elon Musk, Ceo di Tesla e SpaceX, con il 3,5% dei voti, che era arrivato primo nell'edizione 2021. Al terzo posto, il primo ministro britannico Boris Johnson, che ha ottenuto il 3,4%e preferenze.

