Tragedia asilo | ' errore umano | marcia tolta inavvertitamente' Donna in lacrime davanti al pm

(Di venerdì 20 maggio 2022) L'Aquila - Sarebbe stato "un, una", la causa dello sfrenamento della Passat che è piombata sull'Primo Maggio uccidendo un bambino e ferendone altri cinque. E' quanto emerso dall'interrogatorio di oggi in Procura allaconducente del mezzo. Lo confermano fonti difensive. Laha ribadito quanto dichiarato ieri di aver tentato di frenare la macchina con le mani, senza riuscirci. Nell'auto parcheggiata era rimasto il figlio 12enne. "Mi ha avvertito mio figlio gridando mamma!", avrebbe detto lainai giudici. Il ragazzino si è poi buttato dalla macchina in corsa. L'interrogatorio della 38enne conducente dell'auto è durato circa un'ora e mezza. Presenti ...

... di portare il massimo rispetto a questa famiglia così duramente colpita', erano state le parole dell'avvocato Tommaso Colella, legale dei genitori del piccolo morto nelladell'Primo ......questae quindi la perdonano. Secondo me, a caldo, il giorno dopo, è un messaggio potentissimo ' Andrea Lucatello : 'Tra l'altro Patrizio, il papà di Tommaso, abita a pochi metri dall'...«È stato un errore umano...una marcia tolta inavvertitamente». In lacrime, disperata, in una atmosfera drammatica, così la 38enne ha raccontato al pm Stefano Gallo ...Sarebbe stato “un errore umano, una marcia tolta inavvertitamente”, la causa della tragedia avvenuta lo scorso mercoledì a L’Aquila, quando una Passat è piombata sull’asilo Primo Maggio uccidendo un b ...