The Boys 3 e la svolta di Billy Butcher

Il trailer della terza stagione di The Boys mostra che ancora una volta le cose si fanno interessanti nel mondo ultraviolento della serie Amazon Prime Video. Dopo due stagioni in cui il semplice mortale Billy Butcher (Karl Urban), a caccia di supereroi per vendetta e rancore, è riuscito incredibilmente a superare scontri corpo a corpo e faccia a faccia con il supercriminale che si passa per supereroe Homelander (Antony Starr), alla fine si dà alla pazza gioia. Verso la fine della prima stagione The Boys ha rivelato che i supereroi non nascono tali ma sono creati da una malvagia corporazione chiamata Vought (c'è sempre una corporazione malvagia dove ci sono spie e supereroi). I ragazzi guidati da Butcher sostengono che nessuno dovrebbe avere accesso a questo tipo di potere, e non è difficile capire il ...

