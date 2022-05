Terremoto oggi in Calabria | paura in provincia di Crotone

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: rischiamo di perdere i soldi del PNRR, dice Draghi; l’Italia vuole sminare il porto di Odessa; la… - SkyTG24 : #Terremoto: forte scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, epicentro a Impruneta - UffiziGalleries : #Buongiorno amici, oggi è #Venerdì13... Invochiamo la strega Armida che con i suoi incantesimi e talismani tenga lo… - infoitinterno : Terremoto in Italia oggi: trema la terra, paura per 2 forti scosse di magnitudo 3.3 - Eleven879 : RT @francescocosta: Oggi su Morning: rischiamo di perdere i soldi del PNRR, dice Draghi; l’Italia vuole sminare il porto di Odessa; la cron… -

Crotone, scossa registrata a Umbriatico Ilè avvenutoalle ore 5:59, ed è stato individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 39.3530 gradi di latitudine, ...La scossa di magnitudo 3.3in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle 5.59 di questa mattina non lontano da Umbriatico in provincia di Crotone. Ilè stato localizzato dalla Sala ...Il terremoto è come una cicatrice sulla pelle, ma più profonda: è nella memoria. In un punto profondissimo nel cuore, è un solco che resta. Che anche quando è finito, quando sembra dimenticato, a volt ...This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. No, con buona pace degli appassionati, dei dietrologi e dei sognatori, ...