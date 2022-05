Siamo sotto attacco hacker (Di venerdì 20 maggio 2022) Il collettivo russo Killnet ci tiene sotto attacco hacker, nel mirino i portali del Consiglio superiore della magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e di alcuni ministeri La notizia è confermata dalla polizia postale, l’Italia è sotto attacco hacker. Dietro l’attacco ancora una volta il collettivo russo Killnet, che – secondo quanto reso noto su Telegram – avrebbe preso di mira i siti del Consiglio superiore della magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni culturali. La Polizia postale ha confermato quanto avvenuto e, insieme agli investigatori delle comunicazioni, sta lavorando per proteggere i siti italiani. “Fuoco a tutti”, hanno scritto gli hacker. Che hanno colpito un lungo elenco di ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 20 maggio 2022) Il collettivo russo Killnet ci tiene, nel mirino i portali del Consiglio superiore della magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e di alcuni ministeri La notizia è confermata dalla polizia postale, l’Italia è. Dietro l’ancora una volta il collettivo russo Killnet, che – secondo quanto reso noto su Telegram – avrebbe preso di mira i siti del Consiglio superiore della magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni culturali. La Polizia postale ha confermato quanto avvenuto e, insieme agli investigatori delle comunicazioni, sta lavorando per proteggere i siti italiani. “Fuoco a tutti”, hanno scritto gli. Che hanno colpito un lungo elenco di ...

