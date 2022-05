Se il web3 salva i contenuti dalla censura cinese

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 maggio 2022) A Shanghai, che attraversa l’ottava settimana di lockdown, la frustrazione è salita alle stelle. E com’è consueto, i censori si danno parecchio da fare per cancellare dai social media le testimonianze poco lusinghiere per il Partito-Stato. A oltre due anni dall’inizio della pandemia hanno perfezionato le tecnologie di monitoraggio, che gli consentono di identificare un post critico, farlo sparirerete e assicurarsi che non possa più diffondersi, il tutto in poche ore. Questa corsa tecnologica ha costretto gli utenti cinesi ad adattarsi e ha ispirato delle soluzioni creative per sfuggire alla stretta dei censori. Tempo fa gli utenti hanno costruito una libreria digitale anti-su Minecraft, un videogioco popolarissimo. Una delle tecniche in voga oggi è inviarsi gli articoliti capovolti, per aggirare lo screening ...