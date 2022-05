Playoff C, FeralpiSalò alla Final Four: sfiderà vincente tra Palermo-Virtus Entella (Di venerdì 20 maggio 2022) In caso di passaggio del turno contro la Virtus Entella, il Palermo affronterà la FeralpiSalò nella Final Four dei Playoff di Serie CEliminata a sorpresa la Reggiana Leggi su mediagol (Di venerdì 20 maggio 2022) In caso di passaggio del turno contro la, ilaffronterà lanelladeidi Serie CEliminata a sorpresa la Reggiana

