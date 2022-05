Napoli, la fascia sinistra che non c’è più: tutti in piedi per Ghoulam (Di venerdì 20 maggio 2022) Faouzi Ghoulam in Spezia-Napoli giocherà la sua ultima partita con la maglia azzurra che veste dal 2014. Dopo il giusto omaggio a Lorenzo Insigne in Napoli-Genoa, è il momento anche di salutare Ghoulam, giocatore sontuoso e grande uomo. Nonostante la sfortuna abbia deciso un finale diverso per Ghoulam ed i tifosi del Napoli, quello che ha fatto con la maglia azzurra non si dimenticherà mai. Perché c’è stato un tempo, prima dell’infortunio con il Manchester City, in cui si aveva la certezza di avere in rosa uno dei migliori terzini di sinistra d’Europa. Quella falcata potente, quel piede sinistro preciso in grado di mettere la palla dove si voleva, quel passaggio millimetri all’indietro per l’accorrente centrocampista o per Mertens, resteranno nella storia azzurra. Ma ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Faouziin Spezia-giocherà la sua ultima partita con la maglia azzurra che veste dal 2014. Dopo il giusto omaggio a Lorenzo Insigne in-Genoa, è il momento anche di salutare, giocatore sontuoso e grande uomo. Nonostante la sfortuna abbia deciso un finale diverso pered i tifosi del, quello che ha fatto con la maglia azzurra non si dimenticherà mai. Perché c’è stato un tempo, prima dell’infortunio con il Manchester City, in cui si aveva la certezza di avere in rosa uno dei migliori terzini did’Europa. Quella falcata potente, quel piede sinistro preciso in grado di mettere la palla dove si voleva, quel passaggio millimetri all’indietro per l’accorrente centrocampista o per Mertens, resteranno nella storia azzurra. Ma ...

