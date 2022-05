Missile russo in regione Kharkiv | 7 feriti fra cui 1 bambino

Advertising

TgLa7 : Le incredibili, drammatiche immagini del missile russo che, a #Kharkiv, ha colpito e distrutto il palazzo della cul… - reportrai3 : Donetsk, capitale della Repubblica Popolare del Donbass russo. Il 14 marzo scorso un missile proveniente dall’Ucrai… - singerel : RT @davcarretta: Missile di precisione russo contro il centro culturale a Lozova, regione di Kharkiv. Sette feriti. Tra cui un bambino. C… - RivLibPopolare : RT @davcarretta: Missile di precisione russo contro il centro culturale a Lozova, regione di Kharkiv. Sette feriti. Tra cui un bambino. C… - quantiglioli : RT @davcarretta: Missile di precisione russo contro il centro culturale a Lozova, regione di Kharkiv. Sette feriti. Tra cui un bambino. C… -

Unha colpito uno degli edifici intorno alle 15 ora locale ed una squadra di emergenza sta lavorando per spegnere l'incendio e ripulire le macerie. Secondo il sindaco di Lozova Serhiy ..."Unha colpito la casa della cultura che era in ricostruzione. Sette vittime, tra cui un bambino di undici anni", ha indicato su Telegram. "Gli occupanti hanno identificato la cultura, ...(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Almeno sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico contro la città di Lozova, ...Attacco missilistico russo sulla Casa della Cultura appena ricostruita della ... l’istruzione e l’umanità come loro nemici. E non risparmiano loro missili o bombe. Cosa c’è nella mente delle persone ...