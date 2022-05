Lorella Cuccarini e la sfida-rivelazione su TikTok: “Mi piaceva un ragazzo gay” (Di venerdì 20 maggio 2022) In occasione della promozione del libro 'Non dirlo a Oliver', la coach di 'Amici di Maria De Filippi' ha rivelato ai suoi follower due segreti inediti sulla sua adolescenza e ha anticipato una grande novità. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) In occasione della promozione del libro 'Non dirlo a Oliver', la coach di 'Amici di Maria De Filippi' ha rivelato ai suoi follower due segreti inediti sulla sua adolescenza e ha anticipato una grande novità. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Tina19908 : RT @SasatoreS: Il fastidio che mi dà lorella Cuccarini, voi non avete proprio idea - infoitcultura : Lorella Cuccarini e la sfida-rivelazione su TikTok: “Mi piaceva un ragazzo gay” - angelica9_6 : Lorella Cuccarini qui sembra Putin guardate bene - itstrangis : RT @SasatoreS: Il fastidio che mi dà lorella Cuccarini, voi non avete proprio idea - StigmabaseF : Lorella Cuccarini: 'Ho avuto una cotta per un ragazzo gay'/ 'Un altro mi ha tradita…': Lorella Cuccarini, su Tik To… -