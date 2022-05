Le conquiste delle donne del calcio americano

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 20 maggio 2022) In America, ilfemminile ha una sua storia lunga e vincente, soprattutto, da anni, ha un seguito, almeno per quanto riguarda le partite della nazionale e quelle più importanti della National Women's Soccer League, non troppo dissimile di quello maschile. La grande differenza tra Nwsl e la Mls (il campionato dimaschile più importante) era rappresentato dal salary cap, cioè il tetto massimo del monte stipendi di una franchigia. Più o meno il triplo per gli uomini. Qualcosa però sta cambiando, e l’annuncio della federazione calcistica americana della firma degli accordi collettivi fino al 2028, che garantiranno pari retribuzione a uomini e, compresi parità economica nel trattamento dei premi per le competizioni internazionali e nella ripartizione dei ricavi commerciali relativi alle nazionali, va in questa direzione. ...