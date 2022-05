La casa nella prateria, la doppia anima di Carrie | L’idea più geniale di Michael Landon (Di venerdì 20 maggio 2022) La casa nella prateria resta nella storia della televisione come la serie più perfetta mai realizzata. Non a caso continua ad andare in onda, spinta da un pubblico di appassionati che si rinnova generazione dopo generazione. C’è una ragione se “La casa nella prateria” è considerato il serial televisivo più perfetto mai realizzato. Ed è proprio in questa perfezione quasi ossessiva che si nasconde il segreto di un successo che dopo quasi cinquant’anni non accenna a smorzarsi. Michael Landon e la piccola Carrie web sourceIl pubblico della casa nella prateria la ama e continua a seguirla replica dopo replica come se fosse sempre la prima volta. Potrebbe esserci una ... Leggi su newstv (Di venerdì 20 maggio 2022) Larestastoria della televisione come la serie più perfetta mai realizzata. Non a caso continua ad andare in onda, spinta da un pubblico di appassionati che si rinnova generazione dopo generazione. C’è una ragione se “La” è considerato il serial televisivo più perfetto mai realizzato. Ed è proprio in questa perfezione quasi ossessiva che si nasconde il segreto di un successo che dopo quasi cinquant’anni non accenna a smorzarsi.e la piccolaweb sourceIl pubblico dellala ama e continua a seguirla replica dopo replica come se fosse sempre la prima volta. Potrebbe esserci una ...

Advertising

realtimetvit : Siete Pronti a entrare nella casa di Omar? ?? Ma soprattutto a capire chi è Omar. ?? #QuestaECasaMia torna domani al… - forumJuventus : GdS: “Nella rivoluzione in casa Juventus entra anche Rabiot? il francese è tentato dalla Premier” ?… - ClaMarchisio8 : È qui che tutto nasce, cresce, evolve. È qui che abbiamo gioito e sofferto insieme. È qui che siamo tornati per ab… - LucioRotunno : RT @LucillaMasini: Cosenza. 16enne aggredito dallo zio perché gay: “Adesso muori a casa”. Nel mondo che vorrei, questo omofobo, per contrap… - nocchi_rita : RT @gmgiua: Una parte di paese, inebetita dalla cialtroneria, vorrebbe Draghi a casa oggi. Un’altra parte lo andrebbe a prendere a casa di… -