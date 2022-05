**Iv: Renzi, 'ieri a festa Pd, mi ha fatto piacere ma lasciare bene per loro e per Paese'** (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "ieri ho partecipato per la prima volta dalla nascita di Italia Viva una festa del Partito Democratico, a Empoli. Mi ha fatto piacere tornare a incontrare una comunità con la quale ho condiviso molte esperienze, alcune bellissime". Così Matteo Renzi nella enews. "E, tuttavia, ho spiegato una verità banale: se fossi rimasto nel Pd, io avrei guadagnato in termini di comodità di vita personale, ma il Paese avrebbe ancora Giuseppe Conte e non Mario Draghi a Palazzo Chigi. La libertà che ci siamo presi con la nascita di Iv ci ha consentito di fare una battaglia ha fatto del bene al Paese. E che ha fatto del bene anche al Pd, perché ha rovesciato i rapporti di forza e liberato i ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "ho partecipato per la prima volta dalla nascita di Italia Viva unadel Partito Democratico, a Empoli. Mi hatornare a incontrare una comunità con la quale ho condiviso molte esperienze, alcune bellissime". Così Matteonella enews. "E, tuttavia, ho spiegato una verità banale: se fossi rimasto nel Pd, io avrei guadagnato in termini di comodità di vita personale, ma ilavrebbe ancora Giuseppe Conte e non Mario Draghi a Palazzo Chigi. La libertà che ci siamo presi con la nascita di Iv ci ha consentito di fare una battaglia hadelal. E che hadelanche al Pd, perché ha rovesciato i rapporti di forza e liberato i ...

mpiacenonaver1 : @BianiElisabetta @PaolaMecali Quando si votava il ddl Zan era a prendere picciuli dal suo amico che fa a pezzi i gi… - Marco49922370 : @Manuela21114031 @marcodimaio Ironico ? È di IV il soggetto !!! Il micro partito di Renzi - sandogal1 : A parte lui che ha una faccia come il c..o ma quelli che l'hanno invitato erano ubriachi fatti! la Repubblica: Renz… - h2oroberto : RT @carlo1493: Renzi torna in casa Pd: dopo più di due anni il leader Iv partecipa di nuovo a una festa dell'Unità - annamaria_ff : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta Questa volta non sono d'accordo, Draghi l'hanno voluto Renzi e Mattarella, e IV è la… -