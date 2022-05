Giornata Mondiale delle Api: tra Beewashing e azioni concrete, cosa fare per salvarle (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono anni che ci sentiamo dire che abbiamo bisogno di salvare le api per salvare noi stessi, senza capire che le minacce a cui sono sottoposte, le abbiamo create proprio noi. Tutto è cominciato con una famosa citazione di Einstein (smentita) che dava agli esseri umani soltanto quattro anni di vita dopo l’estinzione delle api. Probabilmente il tempo a nostra disposizione non sarà poi così limitato, ma una cosa è proprio vera: senza api il nostro ecosistema sarebbe compromesso per sempre. Il 20 Maggio si festeggia a livello globale il “World Bee Day”, ovvero la Giornata Mondiale delle Api. Un progetto di sensibilizzazione come la Giornata Internazionale per la Biodiversità, nato per ricordarci l’importanza del ronzio di più importante del mondo, e spiegarci come proteggerlo. A rischio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono anni che ci sentiamo dire che abbiamo bisogno di salvare le api per salvare noi stessi, senza capire che le minacce a cui sono sottoposte, le abbiamo create proprio noi. Tutto è cominciato con una famosa citazione di Einstein (smentita) che dava agli esseri umani soltanto quattro anni di vita dopo l’estinzioneapi. Probabilmente il tempo a nostra disposizione non sarà poi così limitato, ma unaè proprio vera: senza api il nostro ecosistema sarebbe compromesso per sempre. Il 20 Maggio si festeggia a livello globale il “World Bee Day”, ovvero laApi. Un progetto di sensibilizzazione come laInternazionale per la Biodiversità, nato per ricordarci l’importanza del ronzio di più importante del mondo, e spiegarci come proteggerlo. A rischio ...

Advertising

GassmanGassmann : Nella giornata mondiale contro l’omofobia, un abbraccio a tutti i miei amici e amiche lgbt ?????? . Più diritti non t… - Corriere : Giornata mondiale delle api, non è una festa: pesticidi e clima svuotano gli alveari. Persi milioni di esemplari - Agenzia_Ansa : Dal 2011 il terzo sabato del mese di maggio, quest'anno il 21, si celebra in Irlanda la Giornata mondiale del Whisk… - ingscostanzo : @gpazzaglia71 Dall'autonomia scolastica e le riforme a seguire la scuola è defunta. -progetti pon , por -giornata m… - UgoBaroni : RT @Frances21272855: il #20maggio è la giornata mondiale delle #API #WorldBeeDay #giornatamondialedelleapi #savethebees #almanaccomercu… -