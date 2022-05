Dybala Roma, Totti ci prova: «Gli metterò qualcosa in testa» (Di venerdì 20 maggio 2022) Francesco Totti ha parlato del possibile approdo di Paulo Dybala alla Roma nelle prossime settimane Il pensiero di poter vedere Paulo Dybala con la maglia della Roma stuzzica non poco i tifosi giallorossi. Si tutti anche Francesco Totti che così si è espresso ai microfoni di Sky Sport: LE PAROLE – «Lunedì incontro Dybala per una partita, e qualcosa gli dirò, qualcosa gliela metterò in testa. Speriamo di riuscirci. So io cosa dirgli. Sempre se alla Roma interessa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Francescoha parlato del possibile approdo di Pauloallanelle prossime settimane Il pensiero di poter vedere Paulocon la maglia dellastuzzica non poco i tifosi giallorossi. Si tutti anche Francescoche così si è espresso ai microfoni di Sky Sport: LE PAROLE – «Lunedì incontroper una partita, egli dirò,glielain. Speriamo di riuscirci. So io cosa dirgli. Sempre se allainteressa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

