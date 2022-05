Draghi in Veneto: “Da Putin ho trovato un muro”. E chiede ai ragazzi un applauso per la moglie (Di venerdì 20 maggio 2022) La prima visita di Mario Draghi in Veneto comincia con «un saluto ed un abbraccio grande» ai suoi abitanti. «In fondo – rompe il ghiaccio il premier – anch’io sono mezzo Veneto»…Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha salutato i giornalisti al suo arrivo alla scuola media Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona), che ospita la prima missione istituzionale in regione da presidente del Consiglio. E dove, ad accoglierlo, ha trovato la classe 2D, che nelle scorse settimane aveva inviato una serie di lettere a palazzo Chigi a lui indirizzate, raccontando la propria storia in questi anni della pandemia e chiedendo spiegazioni sulla guerra. Dunque studenti, giornalisti, e naturalmente la dirigente scolastica Emanuela Antolini. Il sindaco Fabrizio Bertolaso. Insieme al presidente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) La prima visita di Marioincomincia con «un saluto ed un abbraccio grande» ai suoi abitanti. «In fondo – rompe il ghiaccio il premier – anch’io sono mezzo»…Così il presidente del Consiglio, Mario, ha salutato i giornalisti al suo arrivo alla scuola media Dante Alighieri di Sommacampagna (Verona), che ospita la prima missione istituzionale in regione da presidente del Consiglio. E dove, ad accoglierlo, hala classe 2D, che nelle scorse settimane aveva inviato una serie di lettere a palazzo Chigi a lui indirizzate, raccontando la propria storia in questi anni della pandemia endo spiegazioni sulla guerra. Dunque studenti, giornalisti, e naturalmente la dirigente scolastica Emanuela Antolini. Il sindaco Fabrizio Bertolaso. Insieme al presidente ...

