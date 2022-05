Dayane Mello, paparazzata con il suo nuovo amore: ecco chi è (Di venerdì 20 maggio 2022) Dayane Mello beccata col nuovo fidanzato. La modella brasiliana è stata fotografata per le strade milanesi insieme ad un altro volto noto nel mondo della moda, si tratta del modello Carlo Motta. A riprendere il tutto sono state le telecamere di Whoopsee che mostrano l’ex gieffina intenta a scambiarsi un bacio con il modello per poi entrare nella sua macchina. Nonostante stesse andando a gonfie vele, la storia con l’imprenditore Andrea Turino è ormai giunta al termine. E ora, l’ex gieffina volta pagina con una nuova frequentazione. O, almeno, è quanto si evince dal video pubblicato dal sito Whoopse.it, che riprende una serata e una cena tra amici. Compaiono, infatti, Giulia Salemi e Matteo Evandro, con cui si scambia un saluto affettuoso per le strade milanesi. Nel mentre, però, la modella brasiliana è stata beccata mentre bacia con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 20 maggio 2022)beccata colfidanzato. La modella brasiliana è stata fotografata per le strade milanesi insieme ad un altro volto noto nel mondo della moda, si tratta del modello Carlo Motta. A riprendere il tutto sono state le telecamere di Whoopsee che mostrano l’ex gieffina intenta a scambiarsi un bacio con il modello per poi entrare nella sua macchina. Nonostante stesse andando a gonfie vele, la storia con l’imprenditore Andrea Turino è ormai giunta al termine. E ora, l’ex gieffina volta pagina con una nuova frequentazione. O, almeno, è quanto si evince dal video pubblicato dal sito Whoopse.it, che riprende una serata e una cena tra amici. Compaiono, infatti, Giulia Salemi e Matteo Evandro, con cui si scambia un saluto affettuoso per le strade milanesi. Nel mentre, però, la modella brasiliana è stata beccata mentre bacia con ...

Advertising

Patty87410366 : Non permetto a nessuno di farlo che sia Dayane Mello al presidente della repubblica. Se poi voi amate questo tipo… - Patty87410366 : Non è successo nulla avete voi immaginato tutto. Dayane mello Sempre colpa degli altri che immaginano e hanno le… - Patty87410366 : Era amore non amicizia. Mesi dopo. Era amicizia non amore siete voi che avete fatto tutto avete idealizzato qualco… - InvisibleOneee : Dayane Mello - Film 'Goccia' - mesorottaercazz : RT @sonopoliedrica: ma come posso piacerti andrea zelletta e dayane mello quando sono uno l’esatto opposto dell’altro aiuto -