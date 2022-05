Carlotta Dell’Isola non trattiene l’emozione | “Mi esplode il cuore”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) La ex concorrente del GF Vip è ormai ad un passo dalle nozze: le emozioni sui social diPerè tempo finalmente di matrimonio. Il lieto evento con il suo Nello Sorrentino è ormai alle porte e sarà celebrato in forma doppia, come spiegato a sorpresa dalla ex concorrente di Temptation Island, che intervenuta su Instagram ha spiegato questa sorta di biforcamento delle nozze: “Meno 1 ad uno dei giorni più importanti della mia vita – ha esordito l’amica di Dayane Mello scrivendo sui social – . In tante mi avete chiesto il perché del doppio matrimonio, perchè questa scelta.. ed oggi ho deciso di spiegarvelo. Inizialmente doveva essere uno il matrimonio. 28 maggio, Castello Odescalchi. Bracciano. Poi parlando con mia nonna materna ho capito che un viaggio di un’ora e mezza per lei ...