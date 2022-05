Azovstal | il comandante | “Evacuati civili e feriti | ora fuori vittime”

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono statidalle acciaieriedi Mariupol tutti ie i combattenti ucraini, rimasti gravemente. Lo ha dichiarato in un messaggio video ildel reggimento Azov, Denys Prokopenko, apparso con una fasciatura al braccio. La prossima tappa, ha spiegato, prevede di portaredall’i combattenti che hanno perso la vita, mentre difendevano l’impianto. ”Abbiamo risposto all’ordine di Kiev di non continuare la resistenza per salvare delle vite”, ha spiegato Prokopenko dicendo di essere ”riusciti a evacuare ie chi era gravemente ferito e necessitava di aiuto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I difensori dihanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere . Lo ha annunciato in un videomessaggio ildel battaglione Azov Denys Prokopenko ancora nell'acciaieria ...13.19Azov, si lavora per evacuare morti daIldel reggimento del reggimento Azov, Denis Prokopenko, è apparso in un nuovo video pubblicato su Telegram, secondo quanto ...(Adnkronos) – Sono stati evacuati dalle acciaierie Azovstal di Mariupol tutti i civili e i combattenti ucraini, rimasti gravemente feriti. Lo ha dichiarato in un messaggio video il comandante del ...(ANSA) - KIEV, 20 MAG - I difensori di Azovstal hanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere. Lo annuncia in un videomessaggio il comandante del battaglione Azov Denys Prokopenko ancora ...