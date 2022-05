Attacco hacker: pm antiterrorismo Roma aprono inchiesta (Di venerdì 20 maggio 2022) Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma in relazione al massiccio Attacco hacker, che ha riguardato alcuni siti istituzionali, ed è stato rivendicato dal collettivo filo russo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura diin relazione al massiccio, che ha riguardato alcuni siti istituzionali, ed è stato rivendicato dal collettivo filo russo ...

Agenzia_Ansa : Un attacco hacker a portali istituzionali italiani è in corso da ieri sera. La Polizia postale è al lavoro. A riven… - Avvenire_Nei : Roma. Attacco di hacker russi a 50 tra ministeri, aziende e siti istituzionali italiani - Adnkronos : In corso #attacco #hacker russi a siti istituzionali italiani: - GazzettaDelSud : ?? L'Italia sotto attacco #hacker dalla #Russia. #Copasir: siamo in guerra cibernetica. ? Gli hacker indicano 50 ob… - tinas48 : La Russia taglia il gas alla Finlandia, attacco di hacker russi all’Italia -