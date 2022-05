Antitrust, via libera ai rimborsi per i ritardi da cantieri nelle autostrade. Ecco come funzionano (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Antitrust ha decido di dare il via libera a un sistema di cashback per garantire ai clienti di autostrade per l’Italia (Aspi) la possibilità di ottenere un rimborso tra il 25 e il 100 per cento del pedaggio in caso di ritardi dovuti ai cantieri stradali. Il rimborso verrà erogato in base «alla fascia chilometrica percorsa e al tempo di ritardo accumulato». Antitrust ha anche deciso di applicare a Aspi una sanzione di 10 mila euro. Nel procedimento con cui Antitrust ha chiuso la sua decidsione su Aspi, si legge: «L’approvazione e l’erogazione del rimborso avverranno in maniera automatica – anche nell’ipotesi di ritardo minimo – a seconda del metodo di pagamento del pedaggio utilizzato dal cliente (telepedaggio e/o carte oppure contanti)». Questa decisione è l’ultimo ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ha decido di dare il viaa un sistema di cashback per garantire ai clienti diper l’Italia (Aspi) la possibilità di ottenere un rimborso tra il 25 e il 100 per cento del pedaggio in caso didovuti aistradali. Il rimborso verrà erogato in base «alla fascia chilometrica percorsa e al tempo di ritardo accumulato».ha anche deciso di applicare a Aspi una sanzione di 10 mila euro. Nel procedimento con cuiha chiuso la sua decidsione su Aspi, si legge: «L’approvazione e l’erogazione del rimborso avverranno in maniera automatica – anche nell’ipotesi di ritardo minimo – a seconda del metodo di pagamento del pedaggio utilizzato dal cliente (telepedaggio e/o carte oppure contanti)». Questa decisione è l’ultimo ...

