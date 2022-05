VIDEO | Peppe Iodice scatenato sulla partenza di Lorenzo Insigne ?

(Di giovedì 19 maggio 2022) In occasione dell’addio di, cabarettista napoletano, ha avuto modo di scatenarsi con una serie di battute sul capitano del Napoli.

LE BATTUTE DIIODICE Presente ancheIodice che ha preso in giro Insigne sulle sue origini e la difficoltà di andare a Toronto, in particolare a parlare inglese.In allegato trovare ildiIodice alla festa di Insigne CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notiziePeppe Iodice ha scherzato sul palco con Lorenzo Insigne in occasione della sua festa d'addio al Napoli. Ecco il video pubblicato sui social dal noto comico. Visualizza questo post su Instagram ...Peppe Iodice, comico napoletano, ha partecipato alla festa d'addio di Lorenzo Insigne, è salito sul palco e gli ha dedicato un discorso ironico ...