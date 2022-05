Uomini e Donne, Maria non ci vede più dalla rabbia: si scaglia contro loro due (Di giovedì 19 maggio 2022) La padrona di casa di Uomini e Donne, Maria De Filippi, si scaglia contro due cavalieri. Vediamo quali sono i motivi I due Uomini contro cui si è scagliata Maria De Filippi nella registrazione di Uomini e Donne sono Biagio Di Maro e Gianluca Scuotto. Maria De Filippi (Instagram)Iniziamo dalla vicenda di Gianluca, nuovo arrivato nel programma fin da subito ha attirato l’attenzione su di se. Sta volta la questione è partita da una segnalazione sul cavaliere ricevuta dalla redazione. La puntata inizia infatti proprio con Maria che chiede a Gianluca di sedersi al centro studio. A quel punto gli racconta che una ragazza ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 19 maggio 2022) La padrona di casa diDe Filippi, sidue cavalieri. Vediamo quali sono i motivi I duecui si ètaDe Filippi nella registrazione disono Biagio Di Maro e Gianluca Scuotto.De Filippi (Instagram)Iniziamovicenda di Gianluca, nuovo arrivato nel programma fin da subito ha attirato l’attenzione su di se. Sta volta la questione è partita da una segnalazione sul cavaliere ricevutaredazione. La puntata inizia infatti proprio conche chiede a Gianluca di sedersi al centro studio. A quel punto gli racconta che una ragazza ...

Advertising

pietroraffa : In Italia la quota di donne che hanno lasciato il lavoro dopo la nascita dei figli e delle figlie è 5 volte superio… - Viminale : #AccoglienzaUcraina Sono 118.231 le persone arrivate finora in Italia: 61.659 donne, 16.830 uomini e 39.742 minori.… - EBG_BFEG_UFU : In????, l’attività lavorativa a tempo parziale è molto diffusa tra le donne: Nel 2021, il 57,5% delle donne occupate… - Manu777711 : RT @AngelsOfLove12: Le più belle persone che ho conosciuto qui sono donne, tutte con storie forti, ma tutte con dolcezza e grinta da vender… - dibuonmattino : RT @TV2000it: ????????#PapaFrancesco incontra #Bono degli #U2: dialogo sul ruolo delle #donne nella lotta per l’#ambiente “Difendere #armonia… -