Ucraina, 'oltre 230 bambini uccisi in 85 giorni di guerra' (Di giovedì 19 maggio 2022) È salito a 231 il numero dei bambini ucraini rimasti uccisi, e 427 feriti, in 85 giorni di guerra. Lo ha comunicato l'ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram citato da Unian. Il maggior ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) È salito a 231 il numero deiucraini rimasti, e 427 feriti, in 85di. Lo ha comunicato l'ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram citato da Unian. Il maggior ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno riaperto la loro ambasciata a Kiev dopo oltre due mesi. Lo annuncia il dipartimento di Stato… - cooperazione_it : VM @MarinaSereni a #G7 #sviluppo #Berlino: garantire aiuti umanitari all’Ucraina andando oltre fase emergenziale, s… - MediasetTgcom24 : Oltre 230 bambini uccisi in 85 giorni di guerra #Ucraina - wordsandmore1 : #19maggio 84° #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #chilhavisto #UELfinal #FrancoBattiato #Ramsey #RangersFC tempo… - wordsandmore1 : #19maggio 84° #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #chilhavisto #UELfinal #FrancoBattiato #Ramsey #RangersFC tempo… -