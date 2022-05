Trevisan-Rus in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Rabat 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 maggio 2022) Martinaaffronterà l’olandese Arantxa Rus nei quarti di finale del torneo Wta 250 di. Dopo una clamorosa vittoria in rimonta ai danni di Garbine Muguruza, prima forza del seeding e pluri campionessa slam, la giocatrice azzurra sogna in grande e mette nel mirino la semifinale. A contendergliela l’olandese Rus, testa di serie numero 7 e protagonista di due belle vittorie ai danni di Sun e Galfi. Le due si sono affrontate più volte, ma nei precedenti regna la parità assoluta. Secondo i bookmakers, invece, partirà leggermente favorita Martina. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIe Rus scenderanno in campo(giovedì 19 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata sul Centre Court, subito dopo il match tra l’americana Liu e ...