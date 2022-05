Traffico Roma del 19-05-2022 ore 08:30 (Di giovedì 19 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico Traffico in aumento sul Raccordo Anulare e si rallenta con code a tratti sulla carreggiata esterna tra Prenestina Tiburtina traccia l’aria e Cassia bis e poi a seguire da Trionfale a Casal del Marmo ed ancora in prossimità dello svincolo per La via Aurelia code anche in carreggiata interna tra Casilina e Ardea incolonnamento in entrata in città poi sul tetto Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale da qui poi proseguendo sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico si incontrano code fino a viale della Moschea Roma troviamo code sulla via Flaminia dal raccordo a via dei due punti sulla Salaria della motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe sulla via Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio ed è ancora sulla via Austria se è sulla via del mare ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilin aumento sul Raccordo Anulare e si rallenta con code a tratti sulla carreggiata esterna tra Prenestina Tiburtina traccia l’aria e Cassia bis e poi a seguire da Trionfale a Casal del Marmo ed ancora in prossimità dello svincolo per La via Aurelia code anche in carreggiata interna tra Casilina e Ardea incolonnamento in entrata in città poi sul tetto Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale da qui poi proseguendo sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico si incontrano code fino a viale della Moscheatroviamo code sulla via Flaminia dal raccordo a via dei due punti sulla Salaria della motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe sulla via Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio ed è ancora sulla via Austria se è sulla via del mare ...

