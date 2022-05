Suarez | sette condanne a Monza per l' esame ' farsa'

Advertising

Affaritaliani : Suarez, esami di italiano-farsa Emesse sette condanne a Monza - anteprima24 : ** '#Esame farsa' di #Suarez, sette #Condanne: c'è un'#Esaminatrice del Salernitano ** -

Isola News

...partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'esame 'farsa' del calciatore uruguaiano Luis...di Monza aveva chiesto fino a 6 anni di condanna nel processo in abbreviato e il gup ha emesso...Adesso inizierà una nuova avventura dopostagioni in bianconero, con l'Inter che resta in ... Dybala sarebbe il ricambio perfetto per sostituirenell'attacco dei 'Colchoneros' e completare ... Le rivelazioni di Diego Simeone su Luis Suarez Si è conclusa con alcune condanne la parte dell'inchiesta partita a Monza nel settembre 2021 riguardo l'esame 'farsa' del calciatore uruguaiano Luis Suarez che sostenne un esame di lingua italiana di ...