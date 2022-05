Se l’ospedale è reietto il pronto soccorso scoppia

(Di giovedì 19 maggio 2022) I cittadini normalmente “scappano” alper essere aiutati. Al contrario i medici “scappano” dal, perché nessuno li aiuta e non ce la fanno più. Credo che L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

la Repubblica

...di più immedesimabile dell'accoppiata secchiona e... Facciamo unsenza pazienti, ma solo con medici e infermieri (... Drama Carolina Ragazzi, se ce'avete con Carolina Fanti allora ...Essere visto come undella società solo perché non sei ... Nuovo capitolo per'incredibile vicenda del giovanissimo padre che,... non è stato fatto entrare all'di Città di Castello. ''... Storie di Storia / 4. I misteri di Van Gogh