Rimini | un uomo ha accoltellato a morte la moglie e ferito la figlia 13enne

Ha ucciso la moglie a coltellate e ferito gravemente la figlioletta di 13 anni che provava a difendere la madre. E' il dramma andato in scena nel pomeriggio in un'abitazione didove undi nazionalità peruviana ha impugnato il coltello scagliandosi contro la consorte al culmine di un litigio. Secondo una prima ricostruzione della polizia (indaga la squadra mobile ...Undi origini sudamericane ha accoltellato la moglie ae ferito in modo grave la figlia. La tredicenne ha assistito alla feroce aggressione, che sarebbe scaturita da una lite fra i ...La giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di dividere i genitori. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina avrebbe tentato di dividere i genitori: trasportata in ospedale, sarebb ...Sono ancora pochissime le notizie he arrivano da Rimini e che ci raccontano, purtroppo, l’ennesimo caso di femminicidio. Un uomo ha accoltellato a morte la moglie a Rimini e ferito in modo grave la fi ...