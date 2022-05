Rettore | è finita | “Vi lascio il mio ricordo” | Purtroppo non c’è stato niente da fare

(Di giovedì 19 maggio 2022) La dichiarazione di Donatellaha lasciato tutti sconvolti: la cantante ha condiviso una terribile notizia con i suoi fan. La carriera di Donatellaha avuto inizio nei primi anni settanta. La cantante si è sempre contraddistinta per via del suo stile all’avanguardia, provocatorio ed ironico allo stesso tempo. Donatella, l’annuncio che ha spezzato il cuore dei fan (fonte web)La cantante ha sempre avuto un carattere ribelle e, una volta conclusi gli studi, ha deciso di dedicarsi alla sua passione più grande. Nel 1973, dopo aver iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica da ragazza, è stata scelta come spalla per il tour estivo di Lucio Dalla. L’esordio e i numerosi successi Il 1974 èl’anno del suo debutto come cantante con il singolo “Quando tu”, seguito da “Ti ho preso con me”. Ma la ...

Advertising

SardiniaPost

Le amicizie cambiano, i legami no - L'exdell'università di Palermo non è esattamente un ... indipendentemente da come andranno le elezioni, si può già dire che in Sicilia èpeggio del ...... l'exRoberto Lagalla a contare il sostegno non di uno ma di due condannati per reati ... Spedito lì, una decina di giorni prima della condanna definitiva,di scontare ai domiciliari nel ... "Rettore assegna il posto prima della fine esami". Altro concorso sospetto a Sassari - sardiniapost Gran parte della Borgata è in fase di riqualificazione – con relativi disagi per i lavori in corso – ma la casa di via degli Orti di San Giorgio, dove pianse la Madonna, è finita nel dimenticatoio. “E ...Donatella Rettore Sanremo: l'ex truccatore della cantante ha svelato i retroscena e i motivi del suo licenziamento a pochi giorni dall'inizio ...