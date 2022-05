Puglia, rimorchiatore affondato al largo delle coste: due morti, salvo il comandante (Di giovedì 19 maggio 2022) Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. Secondo quanto si spprende, almeno due persone sono morte e altre tre che si trovavano a bordo risultano disperse. È stato tratto in salvo, e si trova ricoverato in ospedale a Bari, il comandante, un 63enne siciliano. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 maggio 2022) Unalpugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. Secondo quanto si spprende, almeno due persone sono morte e altre tre che si trovavano a bordo risultano disperse. È stato tratto in, e si trova ricoverato in ospedale a Bari, il, un 63enne siciliano.

