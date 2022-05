Ostia, al via la campagna di sensibilizzazione contro l’occupazione di parcheggi riservati e scivoli per disabili (Di giovedì 19 maggio 2022) Ostia X Municipio – La Commissione per le politiche sociali e abitative ha avviato un’iniziativa di promozione sociale denominata “Il mio handicap sei tu!”. Possono partecipare le scuole e tutti i cittadini attraverso i social. I Consiglieri municipali daranno l’esempio. “In accordo con gli Assessorati alla Scuola e alle Politiche sociali e con la Commissione cultura scuola e legalità abbiamo deciso di dare voce alle persone con disabilità e loro familiari.” Dichiara la presidente Arcamone. ?”La campagna ‘Il mio handicap sei tu!’, prende il nome dallo slogan forte, ma efficace, creato da Stefano, un ragazzo del nostro territorio, a margine di una lezione sul tema, e invita gli alunni delle scuole del nostro Municipio di ogni ordine e grado a riflettere sulle difficoltà che incontra un cittadino con disabilità quando, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)X Municipio – La Commissione per le politiche sociali e abitative ha avviato un’iniziativa di promozione sociale denominata “Il mio handicap sei tu!”. Possono partecipare le scuole e tutti i cittadini attraverso i social. I Consiglieri municipali daranno l’esempio. “In accordo con gli Assessorati alla Scuola e alle Politiche sociali e con la Commissione cultura scuola e legalità abbiamo deciso di dare voce alle persone contà e loro familiari.” Dichiara la presidente Arcamone. ?”La‘Il mio handicap sei tu!’, prende il nome dallo slogan forte, ma efficace, creato da Stefano, un ragazzo del nostro territorio, a margine di una lezione sul tema, e invita gli alunni delle scuole del nostro Municipio di ogni ordine e grado a riflettere sulle difficoltà che incontra un cittadino contà quando, ...

