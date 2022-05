Operazione “Mercato rionale”: 9 mesi per un 25enne di Benevento (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Era una delle nove persone finite agli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, il 9 gennaio 2020, nell’indagine coordinata dalla Procura di Benevento e denominata “Mercato rionale”, e ritenuta parte di due distinti gruppi, uno dei quali svolgeva la propria attività presso l’atrio degli uffici della Regione e della Provincia di Benevento. Oggi al Tribunale di Benevento è arrivata la sentenza per Alberto Anzovino, 25enne sannita, assistito dall’avvocato Antonio Leone. Il pm aveva chiesto 7 anni, il giudice ha escluso la contestata aggravante e ha condannato il 25enne alla pena di nove mesi di reclusione, pena sospesa, e una multa da 1500 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era una delle nove persone finite agli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, il 9 gennaio 2020, nell’indagine coordinata dalla Procura die denominata “”, e ritenuta parte di due distinti gruppi, uno dei quali svolgeva la propria attività presso l’atrio degli uffici della Regione e della Provincia di. Oggi al Tribunale diè arrivata la sentenza per Alberto Anzovino,sannita, assistito dall’avvocato Antonio Leone. Il pm aveva chiesto 7 anni, il giudice ha escluso la contestata aggravante e ha condannato ilalla pena di novedi reclusione, pena sospesa, e una multa da 1500 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

