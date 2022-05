Medico di guardia ferito a Napoli, aveva detto no a certificato malattia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Aggredito per aver detto no ad un certificato malattia, l’ennesimo per un cittadino che ne aveva chiesti oltre 30 negli ultimi mesi, e che, al rifiuto del Medico, dopo avergli sottratto e spaccato il cellulare, lo ha ferito alla testa minacciandolo di morte. E’ accaduto ieri sera a un dottore di continuità assistenziale del presidio di Melito, distretto 40 Asl Napoli 2 Nord, come denuncia l’associazione campana di tutela dei camici bianchi di medicina generale, ‘Medici senza carriere’, che ricorda come ci siano spesso proprio le richieste di certificati di malattia telematici alla base di episodi di violenza contro i professionisti di guardia medica. La richiesta è, quindi, che si “passi all’autocertificazione per la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Aggredito per averno ad un, l’ennesimo per un cittadino che nechiesti oltre 30 negli ultimi mesi, e che, al rifiuto del, dopo avergli sottratto e spaccato il cellulare, lo haalla testa minacciandolo di morte. E’ accaduto ieri sera a un dottore di continuità assistenziale del presidio di Melito, distretto 40 Asl2 Nord, come denuncia l’associazione campana di tutela dei camici bianchi di medicina generale, ‘Medici senza carriere’, che ricorda come ci siano spesso proprio le richieste di certificati ditelematici alla base di episodi di violenza contro i professionisti dimedica. La richiesta è, quindi, che si “passi all’autocertificazione per la ...

