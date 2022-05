Liverpool | confermata sfilata in città il 29 maggio per celebrare le vittorie stagionali

(Di giovedì 19 maggio 2022) Comunque vada a finire, la stagione delè stata una successo: Carabao Cup ed FA Cup conquistate, con la possibilità di giocarsi fino alla fine anche Premier League, dove il Manchester City è in vantaggio di un punto con ancora 90? minuti da giocare, e Champions League, dove la formazione di Klopp affronterà il Real Madrid nell’ultimo atto. Insomma, il sogno di chiudere con quattro trofei è ancora intatto, e per questo il 29è stata indetta ladella squadra per le vie della. Anche la formazione femminile sarà protagonista, vista la vittoria dell’Fa Women’s Championship. Nella mattina della stessa giornata, il club renderà oai 39 tifosi che hanno perso la vita nel disastro dell’Heysel Stadium, di cui ricorre il 37° anniversario. “Siamo lieti di poter ora confermare ...

sportface2016 : #Liverpool, confermata la sfilata in città il 29 maggio per celebrare le vittorie stagionali

Per Divock Origi, che lascerà il Liverpool al termine della stagione, è davvero solo questione di ... Cifra da TodoFichajes, che aggiunge inoltre che Renato Sanches verrà presto annunciato ...