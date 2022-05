Juve, non solo Dybala: decisione condivisa con Agnelli, via gratis in estate (Di giovedì 19 maggio 2022) Juve, Paulo Dybala non è l’unico calciatore che lascia il club a parametro zero. C’è un altro attaccante che va via gratis: decisione presa. La Juventus di Massimiliano Allegri è già proiettata alla prossima stagione che riserverà non poche sorprese per i tifosi. L’anno che verrà vedrà una nuova Juve, completamente rivoluzionata visto l’addio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 maggio 2022), Paulonon è l’unico calciatore che lascia il club a parametro zero. C’è un altro attaccante che va viapresa. Lantus di Massimiliano Allegri è già proiettata alla prossima stagione che riserverà non poche sorprese per i tifosi. L’anno che verrà vedrà una nuova, completamente rivoluzionata visto l’addio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

romeoagresti : Confermato: #Bernardeschi non rinnoverà il contratto con la #Juve // Confirmed: Bernardeschi will not extend his co… - _Morik92_ : Su #Morata, non sono così convinto che il riscatto non avverrà. Il suo agente è ancora al lavoro, lui non ha dubbi… - ClaMarchisio8 : Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni??… - 0___m7 : RT @romeoagresti: Confermato: #Bernardeschi non rinnoverà il contratto con la #Juve // Confirmed: Bernardeschi will not extend his contract… - toni4449 : RT @LeonettiFrank: Avevo fatto chiarezza su Ramsey tempo fa ma viste le richieste ribadisco: il gallese non verrà riscattato dai Rangers e… -