Il mercato del Napoli è servito: cena De Laurentiis-Giuntoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli lavorano al calciomercato del Napoli, lo fanno con una cena di lavoro. Il campionato del club azzurro terminerà con lo Spezia, ma in realtà non c’è più niente da conquistare, se non l’onore e la possibilità di tenere intatte le distanze con le inseguitrici. Quindi il Napoli può programmare la prossima stagione nel migliore dei modi, anche perché c’è moltissimo da lavoro. Attualmente De Laurentiis ha messo tutti in vendita, questo non significa che la rosa sarà smantellata, ma che il presidente del Napoli vuole fare cassa e quindi cederà qualche pezzo pregiato. La situazione del mercato del Napoli è in fase evolutiva, con tantissime situazioni ancora da risolvere. Proprio del ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Luciano Spalletti e Cristianolavorano al calciodel, lo fanno con unadi lavoro. Il campionato del club azzurro terminerà con lo Spezia, ma in realtà non c’è più niente da conquistare, se non l’onore e la possibilità di tenere intatte le distanze con le inseguitrici. Quindi ilpuò programmare la prossima stagione nel migliore dei modi, anche perché c’è moltissimo da lavoro. Attualmente Deha messo tutti in vendita, questo non significa che la rosa sarà smantellata, ma che il presidente delvuole fare cassa e quindi cederà qualche pezzo pregiato. La situazione deldelè in fase evolutiva, con tantissime situazioni ancora da risolvere. Proprio del ...

Advertising

fattoquotidiano : Perché al mercato delle Amministrative del 12 giugno, lungo la direttrice Padova-Verona, la postura elettorale cont… - reportrai3 : L’Italia è tra i primi paesi europei a importare vetro: ne importiamo un milione di tonnellate, circa il 20% del me… - francescoseghez : In Italia abbiamo una percentuale altissima di persone disponibili a lavorare ma che non cercano attivamente il lav… - nevrotica9 : RT @bordoni_russia: Novak, vicepremier russo che si occupa dossier energia, dice che il mercato globale del petrolio è unico, per cui quals… - luigimyperson : RT @itsme399: Chanel vs Mercato del pesce #DonMatteo13 -