Il crollo della palazzina a Modena: cede il pavimento, sei persone ferite (Di giovedì 19 maggio 2022) Sei feriti, tra cui due bambini. Questo è il bilancio di quanto avvenuto mercoledì sera in provincia di Modena con il crollo di una palazzina, nel centro storico di Marano sul Panaro, provocato dal cedimento del pavimento. Il tutto è avvenuto poco dopo le 20, in una delle strade centrali della cittadina emiliana. Lo stabile è composto da tre piani e l’incidente ha coinvolto due famiglie: quella che vive al primo piano e quella che vive al piano terra. Ancora da chiarire le cause che hanno portato a quel cedimento. Modena palazzina crollo oggi, sei persone ferite tra cui due bambini Dei sei feriti totali, solamente uno è stato trasferito in elisoccorso a Bologna per via della gravità delle lesioni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Sei feriti, tra cui due bambini. Questo è il bilancio di quanto avvenuto mercoledì sera in provincia dicon ildi una, nel centro storico di Marano sul Panaro, provocato dal cedimento del. Il tutto è avvenuto poco dopo le 20, in una delle strade centralicittadina emiliana. Lo stabile è composto da tre piani e l’incidente ha coinvolto due famiglie: quella che vive al primo piano e quella che vive al piano terra. Ancora da chiarire le cause che hanno portato a quel cedimento.oggi, seitra cui due bambini Dei sei feriti totali, solamente uno è stato trasferito in elisoccorso a Bologna per viagravità delle lesioni ...

Advertising

reportrai3 : Il #Donbass è la regione contesa nella guerra, carbone e acciaierie lo rendono strategico non solo per l'Ucraina, m… - neXtquotidiano : Il crollo della palazzina a Modena: cede il pavimento, sei persone ferite - tabarro63 : RT @alberto_sanavia: #18maggio 1529, #Venezia: “gran folla di pubblico” s’accalca in Piazza San Marco intorno alla Piera (pietra) del Bando… - ugom65 : @aa_gilli @GiovaQuez Approfitto della sua disponibilità: l'impressione che ho tratto da questi ultimi giorni è che… - Cryptoz1ita : 2/ Stando alle notizie, @stablekwon avrebbe trasferito Terraform Labs dalla Korea a Singapore pochi giorni prima de… -