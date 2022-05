Guerra (Mef): ”Manovre senza scostamenti anche per prossimi aiuti” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Il nostro governo in questi primi mesi dell’anno, quasi 5, è riuscito a sostenere l’economia con delle Manovre da 30 miliardi di euro senza ricorrere a nuovi scostamenti. E’ un dato molto improtante che cercheremo di proseguire anche per i prossimi aiuti, che saranno assolutamente necessari”. Lo afferma il sottosegretario al ministero dell’Economia, Marica Cecilia Guerra, ospite di ClassCnbc. L’annuncio della sospensione del patto di stabilità anche per il 2023 è ”una notizia dovuta, buone e assolutamente importante in questo momento, per la grandissima incertezza in cui si muovono le economie”. ”Non abbiamo bisogno di avere delle regole che ci spingerebbero verso un ulteriore rallentamento dell’economia e pericolo di recessione”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Il nostro governo in questi primi mesi dell’anno, quasi 5, è riuscito a sostenere l’economia con delleda 30 miliardi di euroricorrere a nuovi. E’ un dato molto improtante che cercheremo di proseguireper i, che saranno assolutamente necessari”. Lo afferma il sottosegretario al ministero dell’Economia, Marica Cecilia, ospite di ClassCnbc. L’annuncio della sospensione del patto di stabilitàper il 2023 è ”una notizia dovuta, buone e assolutamente importante in questo momento, per la grandissima incertezza in cui si muovono le economie”. ”Non abbiamo bisogno di avere delle regole che ci spingerebbero verso un ulteriore rallentamento dell’economia e pericolo di recessione”, ...

Advertising

fisco24_info : Guerra (Mef): ''Manovre senza scostamenti anche per prossimi aiuti'': (Adnkronos) - ''Il nostro governo in questi p… - andrea_striano : @MEF_GOV @MISE_GOV @bancaditalia @ABI_Eventi @MediocreditoC @SACEgroup È un’impresa che ha perso tanto tra pandemia… - CarmeloMontana2 : RT @collettiva_news: 'Servono misure urgenti per l'inclusione delle persone con #disabilità'. Un convegno della @Cgilnazionale con il presi… - CGILModena : RT @collettiva_news: 'Servono misure urgenti per l'inclusione delle persone con #disabilità'. Un convegno della @Cgilnazionale con il presi… - CgilBologna : RT @collettiva_news: 'Servono misure urgenti per l'inclusione delle persone con #disabilità'. Un convegno della @Cgilnazionale con il presi… -