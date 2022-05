Guerra in Ucraina, “Pechino sta trattando per comprare petrolio russo a sconto e rafforzare i legami energetici con Mosca” (Di giovedì 19 maggio 2022) La Cina è in trattative per acquistare petrolio russo a sconto per ricostituire le sue scorte strategiche segnalando che Pechino sta rafforzando i legami energetici con Mosca proprio mentre l’Europa lavora per un embargo, finora senza successo per divisioni tra i Paesi membri. I colloqui, riporta Bloomberg citando una fonte vicina al dossier, sono in corso a livello governativo con uno scarso coinvolgimento diretto da parte delle compagnie petrolifere. L’operazione, se andasse in porto, sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti: i prezzi del petrolio sono aumentati quest’anno in seguito all’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, ma il greggio di Mosca ha visto il suo appeal crollare per i timori dei potenziali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) La Cina è in trattative per acquistareper ricostituire le sue scorte strategiche segnalando chesta rafforzando iconproprio mentre l’Europa lavora per un embargo, finora senza successo per divisioni tra i Paesi membri. I colloqui, riporta Bloomberg citando una fonte vicina al dossier, sono in corso a livello governativo con uno scarso coinvolgimento diretto da parte delle compagnie petrolifere. L’operazione, se andasse in porto, sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti: i prezzi delsono aumentati quest’anno in seguito all’aggressione russa ai danni dell’, ma il greggio diha visto il suo appeal crollare per i timori dei potenziali ...

