(Di giovedì 19 maggio 2022)(sabato 21 maggio alle ore 17.15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - TibbeLaMaestro : @AndreCardi Torino - Roma 1-1 Genoa - Bologna 0-1 Atalanta - Empoli 3-0 Fiorentina - Juventus 2-1 Lazio - Verona 2-… - giakka_torino : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @realpeppons @MMoretti24 @FantaCons @HyboriaLeague @AssetAsteria… - salca74 : @AndreCardi Torino -Roma 1-1 Genoa - Bologna 2-2 Atalanta- Empoli 3-1 Fiorentina- Juventus 1-0 Lazio- Verona 2-1… - sportli26181512 : Genoa-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Genoa-Bologna (sabato 21 maggio alle ore 17… -

IL PROGRAMMA: Torino - Roma (venerdì ore 20.45 in diretta su Dazn)(sabato ore 17.15 in diretta su Dazn) Atalanta - Empoli (sabato ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) Fiorentina - ...Così scrivono in un comunicato i tifosi deldopo la retrocessione arrivata con la sconfitta di Napoli. I genoani hanno annunciato che la gara di sabato contro il, ultima in A dopo 15 ...GENOVA - La conferma arriva anche dal comunicato dei tifosi della Gradinata Nord: il corteo d'orgoglio dei genoani partirà dallo stadio dopo la gara contro il Bologna di sabato e arriverà fino a piazz ...Il Bologna comunica che a due giorni da Genoa-Bologna la squadra si allenata svolgendo una seduta tattica con prove di calci da fermo, agli ordini di Sinisa Mihajlovic ...