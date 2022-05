Francia, non convocati Pogba e Giroud. Deschamps chiama Maignan, Theo e Rabiot (Di giovedì 19 maggio 2022) Out Pogba e Giroud, dentro Maignan, Theo Hernandez e Rabiot. Il c.t. Deschamps ha diramato la lista delle convocazioni della Francia per i quattro impegni di giugno nella Nations League (contro ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 19 maggio 2022) Out, dentroHernandez e. Il c.t.ha diramato la lista delle convocazioni dellaper i quattro impegni di giugno nella Nations League (contro ...

