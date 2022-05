F1 | ex meccanico McLaren | “Nessuno voleva lavorare con Hamilton”

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Comeo ingegnere, vuoi vincere il Mondiale tanto quanto i piloti, e ovviamente avevi le migliori possibilità di farlo lavorando alla macchina del campione del mondo in carica… o almeno così pensavamo. Quasi tutti avevamo grandi aspettative su Alonso, soprattutto una volta che ci siamo resi conto che avevamo una macchina veloce: era il nostro uomo per ottenere grandi risultati”. Comincia così il racconto della stagione 2007 l’exdellaMarc Priestley, intervenuto nel podcast “Pitlane Life Lessons”. Priestley ha così spiegato il diverso atteggiamento della squadra ai box, divisa tra il campione in carica Alonso e l’allora novellino Lewis: “I meccanici e gli ingegneri facevano a gara pernel box di Fernando....

Marc Priestley, meccanico McLaren durante la stagione 2007, ha rivelato che i suoi colleghi preferivano di gran lunga lavorare per Alonso piuttosto che per Hamilton. Fernando Alonso e Lewis Hamilton ...