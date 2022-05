Ermal Meta pubblica il romanzo Domani e per sempre e incontra i fan (Di giovedì 19 maggio 2022) Ermal Meta pubblica il romanzo di formazione Domani e per sempre e incontra i fan nelle librerie: ecco le date Oggi, giovedì 19 maggio, esce Domani e per sempre (La nave di Teseo, collana Oceani, pp. 554, 20 euro), il romanzo d’esordio di Ermal Meta: uno straordinario romanzo di formazione, in cui Ermal racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un’anima sensibile catapultata in mondi lontani. Sono inoltre già stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti – Palomar per una serie televisiva. È l’inverno del 1943: nell’Europa scossa dalla Seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 19 maggio 2022)ildi formazionee peri fan nelle librerie: ecco le date Oggi, giovedì 19 maggio, escee per(La nave di Teseo, collana Oceani, pp. 554, 20 euro), ild’esordio di: uno straordinariodi formazione, in cuiracconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un’anima sensibile catapultata in mondi lontani. Sono inoltre già stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti – Palomar per una serie televisiva. È l’inverno del 1943: nell’Europa scossa dalla Seconda guerra mondiale, l’Albania subisce senza piegarsi ...

