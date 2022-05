Ddl concorrenza, Cdm autorizza a porre fiducia entro 31 Maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il governo a porre la questione di fiducia sul Ddl concorrenza entro il 31 Maggio, se ce ne sarà bisogno. E' quanto si apprende da fonti di governo. 19 Maggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Consiglio dei ministri hato il governo ala questione disul Ddlil 31, se ce ne sarà bisogno. E' quanto si apprende da fonti di governo. 19...

