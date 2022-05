Conflitto Russia-Ucraina: bombe sul Donbass (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Conflitto tra Russia e Ucraina entra nel suo 85imo giorno di combattimenti. Le ultime notizie parlano di 10 bombe sganciate sulla regione del Donbass con decine di morti e numerosi altri feriti. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. Nel frattempo, come riporta TGCom24, il vice comandante e portavoce del reggimento Azov, Svjatoslav Palamar (Kalina), avrebbe lasciato l’acciaieria Azovstal ieri sera. Lo scrivono canali Telegram filo-govenativi russi riportando le parole di un reporter inviato al fronte, Dmitry Steshin, ma sottolineando che non ci sono altre conferme. Continua la pressione di Kiev sul Presidente degli Stati Uniti Biden per ottenere sistemi lanciarazzi a lunga gittata ma l’inquilino della Casa Bianca per ora non ha dato l’ok. Il timore è che ... Leggi su zon (Di giovedì 19 maggio 2022) Iltraentra nel suo 85imo giorno di combattimenti. Le ultime notizie parlano di 10sganciate sulla regione delcon decine di morti e numerosi altri feriti. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. Nel frattempo, come riporta TGCom24, il vice comandante e portavoce del reggimento Azov, Svjatoslav Palamar (Kalina), avrebbe lasciato l’acciaieria Azovstal ieri sera. Lo scrivono canali Telegram filo-govenativi russi riportando le parole di un reporter inviato al fronte, Dmitry Steshin, ma sottolineando che non ci sono altre conferme. Continua la pressione di Kiev sul Presidente degli Stati Uniti Biden per ottenere sistemi lanciarazzi a lunga gittata ma l’inquilino della Casa Bianca per ora non ha dato l’ok. Il timore è che ...

